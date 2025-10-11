تمرین فنی و تاکتیکی تیم ملی فوتسال بانوان صبح امروز در مرکز ملی فوتبال برگزار شد، جایی که ملی‌پوشان برای نخستین بار با توپ رسمی مسابقات جام جهانی به تمرین پرداختند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز ملی‌پوشان فوتسال پس از انجام حرکات کششی و بدنسازی، برنامه‌های تکنیکی و تاکتیکی مورد نظر کادر فنی را زیر نظر شهرزاد مظفر سرمربی و آمنه محمودی و نسیم مهاجرانی (مربیان تیم) انجام دادند.

روز گذشته نیز بازیکنان به ریکاوری، بدنسازی و تمرینات آبی در استخر پرداختند تا با آمادگی کامل در تمرین امروز حاضر شوند.

برنامه اردویی ملی‌پوشان تا پیش از اعزام به روسیه بر این اساس است که ۴ جلسه تمرین تکنیکی و تاکتیکی خواهند داشت. عصر فردا نیز یک دیدار دوستانه با تیم فوتسال بانوان سیمرغ زاگرس پرند برگزار می‌کنند.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ادامه برنامه خود، در روز‌های فیفادی به روسیه سفر می‌کند تا در قالب دو دیدار دوستانه برابر تیم ملی روسیه به میدان برود.

ملی پوشان عصر روز سه شنبه ۲۲ مهرماه تهران را به مقصد شهر تولا (روسیه) ترک می‌کنند تا دو بازی دوستانه برابر تیم ملی فوتسال بانوان این کشور برگزارکنند.

ملی پوشان در روز‌های پنجشنبه و شنبه ۲۴ و ۲۶ مهر در مجموعه ورزشی تولیکا در شهر تولا دو بازی دوستانه برابر تیم ملی فوتسال بانوان روسیه برگزار خواهند کرد.