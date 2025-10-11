مستند‌های «بنای محبت» و «آفتاب شیراز» با روایتی تاریخی از معماری و تاریخچه ساخت حرم مطهر ﺣﻀﺮت اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ شاهچراغ (ع) از دریچه شبکه قرآن ومعارف سیما مهمان خانه بینندگان خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «بنای محبت» به کارگردانی «سیدعلی غمخواری» روز شنبه (۱۹ مهر) ساعت ۲۲:۳۰ و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۹ و مستند «آفتاب شیراز» روز دوشنبه ۲۱ مهر ساعت ۸ صبح برای علاقمندان پخش می‌شود.

مستند «بنای محبت» که به همت شبکه فارس و همراهی آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) ، تولید شده، نگاهی به شکل گیری معماری حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، در طول تاریخ دارد.

این مستند از قرن هفتم و برپایی حرم مطهر در دوره اتابکان و آبش خاتون (فرمانروای زن فارس) آغاز و به روزگار امروز می‌رسد که داستان دلدادگی هفتصد ساله مردم فارس به این آستان مقدس را روایت می‌کند.

در مستند «بنای محبت» برای اولین بار نقاشی و عکس‌هایی از حرم مطهر شاهچراغ در دوره صفویه زندیه و قاجار از نگاه سیاحان خارجی و هنرمندان ایرانی را می‌بینیم.