با تعیین تکلیف سهم بیمه‌ای کشاورزان، فرآیند پرداخت غرامت به خسارت‌دیدگان بخش گندم آبی و دیم در سراسر کشور به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور در سمنان گفت: در سال زراعی گذشته بیش از ۷ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش طرح بیمه فراگیر گندم قرار گرفته‌اند و پس از حل مشکل سهم بیمه‌ای کشاورزان، پرداخت غرامت‌ها آغاز می‌شود.

بهزاد باباخانی افزود: براساس برآورد‌های انجام‌شده، بیش از ۱۲ همت غرامت به کشاورزان پرداخت خواهد شد که این رقم نسبت به سال قبل بیش از سه برابر افزایش یافته است.

به گفته وی، سقف تعهدات بیمه‌ای برای سال ۱۴۰۵ در بخش گندم آبی و باغات ۵۰ درصد افزایش یافته تا رضایتمندی کشاورزان از خدمات بیمه‌ای ارتقا یابد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از برنامه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها نیز خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، محصولات خاص و راهبردی هر استان با سطح بالاتری از پوشش بیمه‌ای و تخفیف ویژه حمایت می‌شوند.

باباخانی افزود: صندوق بیمه کشاورزی با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه و جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی و کاهش بارندگی، طرح «بیمه فراگیر محصولات کشاورزی» را طبق ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه اجرا می‌کند.

باباخانی افزود:پرداخت معوقات کشاورزان در بخش باغات و دام معمولاً کمتر از یک ماه پس از تأیید نهایی استان انجام می‌شود و در سایر بخش‌ها نیز با تعیین سهم بیمه‌ای کشاورزان، تسویه‌ها سرعت خواهد گرفت.