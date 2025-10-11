فرمانده انتظامی شهرستان بیله سوار گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان بیله‌سوار، پلیس با انجام بررسی‌های تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری سارق سابقه‌دار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ جواد آقا محمدی، فرمانده انتظامی شهرستان بیله‌سوار در خصوص سرقت سیم و کابل در این شهرستان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان بیله‌سوار، بررسی موضوع باهدف دستگیری سارق یا سارقان و کشف سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی‌های تخصصی رد پای سارقی دررابطه‌با سرقت‌های به وقوع پیوسته شناسایی شد که پس از هماهنگی قضایی سارق در عملیات پلیسی توسط مأموران پلیس آگاهی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیله‌سوار گفت: سارق در بازجویی‌های پلیس به ارتکاب ۵ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.