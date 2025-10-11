سید سعید شاهرخی در همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید گفت:لرستان دریای بیکران فرصتهای سرمایه گذاری است و بر این اساس برای بهبود شاخص های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای اجرای طرح‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی به استان تلاش می کنیم. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

استاندار لرستان با تأکید بر جذب حداکثری منابع دولتی برای ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری افزود: در یک سال گذشته تاکنون ۴۲ هزار میلیارد تومان در استان سرمایه‌گذاری شده است.

شاهرخی با بیان اینکه لرستان در جذب اعتبارات دولتی از موفق‌ترین استان‌های کشور بوده است، گفت: میانگین جذب اعتبارات دولتی در کشور ۲۰ درصد است که در استان ۶۷ درصد اعتبارات دولتی جذب شده است.





وی بیان کرد: جهش در سرمایه گذاری اس تان با ۱۰ همت اعتبار دولتی حاصل نمی شود و باید این اعتبار با کمک بخش خصوصی به ۵۰ همت برسد.

استاندار لرستان گفت:طی یکسال پنج شرکت مادر تولید کودهای شیمیایی به ارزش تقریبی ۱۸ همت در منطقه ی اقتصادی خرم آباد در حال ساخت است و این طرح ها نشان می‌دهد که جذب سرمایه گذاری ۵۰ همتی در حال اجراست.

وی گفت:لرستان با داشتن ۱۲.۵ درصد از منابع آبی کشور،زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، ۱۸ نوع ماده معدنی فاخر و پنج هزار اثر تاریخی و طبیعی، از فرصت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری بهره مند است که باید از این فرصت برای ایجاد اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری در گردشگری استفاده کنیم

وی افزود: برنامه ی جامع توسعه ی لرستان با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تدوین و در آن وظایف هر دستگاه، جایگاه بخش خصوصی و مسیر اجرای طرح‌ها در سطح شهرستان‌ها مشخص شده است.

شاهرخی با بیان اینکه هیچ مدیری حق مانع‌تراشی در برابر سرمایه‌گذاران را ندارد، گفت:لرستان در جذب اعتبارات دولتی جزو موفق‌ترین استان های کشور و بهشت سرمایه‌گذاری است و در این زمینه باید راه را برای حضور سرمایه‌گذاری تسهیل کنیم.