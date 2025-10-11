

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان به شرح زیر است:

تیم شهرداری نوشهر: اکبر شاکر شوکتی مربی محروم به دلیل اخراج، احمدرضا ملایی کهنه سرا تدارکات محروم انضباطی

تیم نیروی زمینی: دانیال برمک تدارکات محروم انضباطی

تیم شناورسازی قشم: هادی دهقانی بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم صنعت نفت آبادان: رضا یزدان دوست بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم فرد البرز: عبدالعظیم گوگ بازیکن و معین باقری مربی محروم به دلیل اخراج

تیم مس سونگون: محسن عباسی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم آریو اسلامشهر: میثم آرمیان مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

