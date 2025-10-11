با حضور جانشین فرمانده انتظامی استان ساختمان جدید پلیس راهور شهرستان باشت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ علی مسعودجو فرمانده انتظامی شهرستان باشت گفت: با پیگیری نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت و فرمانده اتظامی استان این ساختمان با هزینه ۳۵ میلیارد ریال و بازیربنای ۳۷۰متر مربع در دوطبقه در ورودی جاده تپه نورالشهداءی شهر باشت به بهره برداری رسید. سرهنگ جهانبخش محمدی سیرت جانشین فرماندهی انتظامی استان هم گفت: یکی از اهداف افتتاح ساختمان پلیس راهور خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و افزایش احساس امنیت در جامعه است. محمدی سیرت افزود: بخشی از عملیات عمرانی شامل دیوارکشی و محوطهسازی نیز با نظارت مهندسی استان و از طریق فرماندهی انتظامی شهرستان انجام شد.