در نیمه اول مهرماه سال ۱۴۰۴، ۶۵ ناشر بورسی و فرابورسی بیش از ۶ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم را به حساب حدود ۵ میلیون و ۹۴۵ هزار سهامدار از طریق سامانه سجام واریز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: ۵۶ شرکت بورسی در این دوره مبلغ ۶ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان سود جاری را به حساب بیش از ۵ میلیون و ۷۳۹ هزار سهامدار واریز کردند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان، سیمان شاهرود، داروپخش، پتروشیمی جم، فولاد افزا سپاهان، پالایش نفت شیراز، افق کوروش، فولاد مبارکه اصفهان و موتورسازان تراکتورسازی اشاره کرد.

علاوه بر سود جاری، ۹ ناشر نیز مبلغ ۱۶۲ میلیارد و ۶۰۶ میلیون تومان سود سنواتی و حق تقدم را به حساب ۲۰۶ هزار و ۱۶۱ سهامدار واریز کردند.