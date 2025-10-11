پخش زنده
باغداران روستای شیوند شهرستان دزپارت در استان خوزستان محصول انار برداشت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، انار میوهای بهشتی، خوشمزه و پرطرفدار است و باغداران شهرستان دزپارت در این روزهای پاییزی درحال دستچین کردن این محصول هستند.
انار شیوند، شیرین و خوزش طعم است و سالانه حدود ۲۰۰ تن از این محصول برداشت میشود.
شیوند، از مهمترین مناطق تولید کننده انار ارگانیک و فرآوردههای آن در استان خوزستان محسوب میشود.
عملیات برداشت انار در این روستا از بیستم مهرماه آغاز شده و تا نیمه آبان ماه ادامه خواهد داشت.
این میوه خوشمزه طرفداران زیادی دارد و به شهرها و استانهای همجوار از جمله اصفهان صادر میشود.