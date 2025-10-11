به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون فنی و ساخت راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۳ کیلومتر راه روستایی جدید در چهارمحال وبختیاری احداث و ۸۰ کیلومتر راه روستایی نیز نگهداری شده است.

مرتضوی‌زاده با اشاره به اینکه برای ساخت و نگهداری این میزان راه روستایی چهار هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است گفت: از این میزان اعتبار ۲هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال در بخش احداث و ۲هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال نیز برای نگهداری راه روستایی در نیمه نخست امسال هزینه شده است.

حدود ۷۰ درصد راه‌های استان شامل راه‌های فرعی و روستایی است که نیاز به نگهداری مستمر دارند.

وی از آسفالت۳۲۴ کیلومتر راه روستایی مربوط به روستا‌های بالای ۲۰ خانوار خبر داد.