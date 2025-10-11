پخش زنده
امروز: -
برنامههای گروه علم و فناوری شبکه چهار در هفته آینده به مناسبت چهارمین رویداد ایران جان، حالوهوای شیرازی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در رویداد ملی «ایران جان» و در هفتۀ «فارس ایران»، عوامل تولیدی برنامهٔ چرخ به شیراز سفر خواهند کرد و در ۳ برنامه زنده که روزهای یکشنبه تا سهشنبه؛ ساعت۱۹ پخش خواهد شد، روایت فناوران استان فارس را برای بینندگان بازگو خواهند کرد.
برنامه «پایاننامه» نیز جلسات دفاع دانشجویان شیرازی را در دانشگاه صنعتی و علوم پزشکی شیراز پوشش خواهد داد.
«قاب زندگی» که به صورت میان برنامه از شبکه چهار پخش میشود، رویدادهای این هفته را به تصویر خواهد کشید؛ و در نهایت «مان»، نقد تخصصی معماری و شهرسازی استان فارس را در دستور کار خود دارد و در برنامه این هفته خود، در روز پنجشنبه ساعت ۲۲:۳۰ بهصورت زنده از یکی از اماکن تاریخی استان تاریخی فارس پخش خواهد شد.
رویداد ملی ایران جان در چهارمین دوره خود به مدت یک هفته از ۱۹ تا ۲۵ مهر، بهصورت متمرکز به روایت جایگاه، توانمندیها و مسائل استان فارس در قاب رسانه ملی میپردازد.