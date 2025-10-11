در پی سقوط یک فروند هواپیمای سبک در ایالت نیو ساوت ولز استرالیا، سه نفر از سرنشینان آن جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک فروند هواپیمای سبک صبح امروز (به وقت محلی) در حین برخاستن از باند فرودگاه «شل هاربر» (Shellharbour) واقع در جنوب شرق استرالیا، دچار سانحه شد و سه نفر از سرنشینان آن جان باختند.

این سانحه ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در فرودگاه شل هاربر، در منطقه ایلاوارا (Illawarra) و در فاصله ۸۵ کیلومتری جنوب سیدنی روی داد. هواپیمای خصوصی ۶ نفره از نوع تک موتوره «پایپر» (Piper) در هنگام برخاستن از باند به سمت چپ منحرف شد و پس از برخورد با باند دچار آتش‌سوزی شد. تنها دم این هواپیما از این سانحه باقی مانده است.

مقامات فرودگاهی، اعلام کردند که این هواپیما عازم «بثرست» (Bathurst) واقع در ایالت نیو ساوت ولز و در فاصله ۱۷۰ کیلومتری از این فرودگاه بود.

سخنگوی پلیس منطقه گفت: «در حال حاضر نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و اطلاعات بیشتر درباره این سانحه به محض دریافت، ارائه خواهد شد.»

خبرگزاری رویترز به جزئیات بیشتری در مورد این سانحه اشاره نکرده است.