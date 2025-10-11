با اجرای ۲۰۰ متر خط انتقال و رفع مشکلات، آب شرب ۲۹ روستای بخش سرولایت نیشابور پایدار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بهره‌ برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور گفت: به‌ دنبال فرونشست کال کنار رودخانه و تخریب خط اصلی انتقال آب شرب مجتمع آبرسانی بینالود، با حضور به‌ موقع گروه های اتفاقات و بهره‌ برداری، عملیات رفع اتفاق در کوتاه‌ ترین زمان ممکن انجام شد.

سعید همت‌ آبادی افزود: پس از رفع مشکل، اصلاح و جا به‌ جایی خط انتقال با رعایت فاصله از حریم رودخانه به طول ۲۰۰ متر انجام گرفت.

وی ادامه داد: با اجرای این عملیات و صرف هزینه ای بیش از پنج میلیارد ریال، آب شرب ۲۹ روستا در بخش سرولایت با جمعیت بیش از چهار هزار و سیصد خانوار وارد مدار بهره‌ برداری شد.