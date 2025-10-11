پخش زنده
سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد روستاییان اولویت اساسی کار مسئولان و دهیاران و شوراهای اسلامی در روستاهاست .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی ضمن تبریک روز ملی روستا و عشایر گفت: با همدلی و تعامل باید به دنبال ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در روستاها باشیم و دولت چهاردهم از ایجاد سرمایه گذاری و تولید و اشتغال پایدار با رویکرد فناوری و دانش بنیان حمایت خواهد کرد
وی گفت: در مناطق روستایی شهرستان ظرفیتهای خوبی برای توسعه وجود دارد که باید با برنامه ریزی و جدیت بیشتر نسبت به ایجاد اشتغال و کار آفرینی اقدام کرد.
وی بیان کرد: با اشتغال و کار آفرینی است که جلو مهاجرتها به مناطق شهری و حاشیه آنها گرفته میشود و همچنین موجب رونق اقتصادی و کارهای شایسته در روستاها میشود.
وی ادامه داد: دولت از هر طرح و برنامهای که منجر به اشتغال و کار آفرینی مناسب در روستاها شود حمایت و همراهی میکند و ارتقای امور توسعه روستایی ریاست جمهوری به حوزه معاونت توسعه امور روستایی و محرومیت زدایی در دولت چهاردهم که سکاندار آن حسین زاده است نوید خوبی برای اجرای طرحهای توسعهای در روستاهاست
دکتر مام عزیزی ازنقش روستاییان و عشایر در تولید و اشتغال قدردانی کرد.
در این مراسم بخشدار نالوس و امام جماعت روستای بیمضرته در خصوص بزرگداشت روز روستا و عشایر به ایراد مطالب پرداختند
در پایان از تعدادی ازفعالین روستاها در حوزههای مختلف تجلیل شد.