سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد روستاییان اولویت اساسی کار مسئولان و دهیاران و شوراهای اسلامی در روستاهاست .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی ضمن تبریک روز ملی روستا و عشایر گفت: با همدلی و تعامل باید به دنبال ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در روستا‌ها باشیم و دولت چهاردهم از ایجاد سرمایه گذاری و تولید و اشتغال پایدار با رویکرد فناوری و دانش بنیان حمایت خواهد کرد

وی گفت: در مناطق روستایی شهرستان ظرفیت‌های خوبی برای توسعه وجود دارد که باید با برنامه ریزی و جدیت بیشتر نسبت به ایجاد اشتغال و کار آفرینی اقدام کرد.

وی بیان کرد: با اشتغال و کار آفرینی است که جلو مهاجرت‌ها به مناطق شهری و حاشیه آنها گرفته می‌شود و همچنین موجب رونق اقتصادی و کار‌های شایسته در روستا‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: دولت از هر طرح و برنامه‌ای که منجر به اشتغال و کار آفرینی مناسب در روستا‌ها شود حمایت و همراهی می‌کند و ارتقای امور توسعه روستایی ریاست جمهوری به حوزه معاونت توسعه امور روستایی و محرومیت زدایی در دولت چهاردهم که سکاندار آن حسین زاده است نوید خوبی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در روستاهاست

دکتر مام عزیزی ازنقش روستاییان و عشایر در تولید و اشتغال قدردانی کرد.

در این مراسم بخشدار نالوس و امام جماعت روستای بیمضرته در خصوص بزرگداشت روز روستا و عشایر به ایراد مطالب پرداختند

در پایان از تعدادی ازفعالین روستا‌ها در حوزه‌های مختلف تجلیل شد.