به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، میرجلیلی گفت: همشهریان یزدی می‌توانند برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی از طریق سامانه «مهرستان» به نشانی mehrestan.go.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی افزود: پس از ثبت‌نام در این سامانه، بازدید فنی از محل و بررسی شرایط اتصال به شبکه برق توسط کارشناسان انجام می‌شود و در صورت تأیید، قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله برق تولیدی میان شرکت برق و متقاضی منعقد خواهد شد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، ادامه داد: فهرست پیمانکاران واجد صلاحیت جهت نصب تجهیزات نیز در سامانه مهرستان در دسترس شهروندان قرار دارد و متقاضیان می‌توانند پیمانکار مورد نظر خود را انتخاب کنند.

میرجلیلی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی ها، ۸۰ درصد هزینه‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی از طریق تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد تا خانوار‌ها بتوانند با کمترین هزینه، در تولید انرژی پاک مشارکت داشته باشند.

وی، خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌های لازم برای استفاده خانوار‌ها از برق تولیدی خود در زمان‌های خاموشی نیز در دست تدوین است و به‌زودی به شرکت‌های توزیع ابلاغ خواهد شد.

مدیر دفتر انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه کرد: تاکنون مهلت زمانی خاصی برای ثبت‌نام تعیین نشده و شهروندان می‌توانند در هر زمان از طریق سامانه اقدام کنند. فرآیند ثبت‌نام بسیار ساده است و کمتر از سه دقیقه زمان می‌برد.

وی افزود: برای سهولت شهروندان، راهنمای تصویری و کلیپ آموزشی مراحل ثبت‌نام نیز در کانال اطلاع‌رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد منتشر شده است.