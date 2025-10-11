به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با روز ملی روستا و عشایر، هشتمین جشنواره گردوی روستای طاد در دو روز متوالی در این روستا برگزار شد. این رویداد مهم که با هدف حمایت از تولیدات محلی، کشاورزان منطقه و ترویج گردشگری روستایی برپا گردید، با استقبال پرشور مسئولین و مردم همراه بود. میقانی، فرماندار شهرستان تفرش، به همراه درودیان، بخشدار مرکزی، از بخش‌های مختلف جشنواره بازدید به عمل آوردند.

فرماندار تفرش در حاشیه این بازدید، بر اهمیت حمایت از محصولات بومی و کشاورزان به عنوان ستون فقرات اقتصاد روستا تاکید کرد و از تلاش‌های برگزارکنندگان برای حفظ و ترویج این میراث کشاورزی قدردانی نمود.