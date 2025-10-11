پخش زنده
امروز: -
حجتالاسلام خسرو پناه، در بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سامانههای قوه قضائیه در راستای اهداف ستاد فرهنگی اجتماعی میتواند گام مؤثری در اجراییسازی سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بازدید کرد. در این بازدید، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، توضیحاتی درباره سامانههای هوشمند این مرکز ارائه داد.
کاظمی فرد گفت: اتاق پایش قوه قضائیه با هدف تصمیمگیری مبتنی بر دادههای ۱۴ سال گذشته راهاندازی شده است تا مدیران عالی قوه قضاییه بتوانند تصویری دقیق از وضع استانها، قوانین و دستورالعملها داشته باشند.
وی افزود: با اینکه سامانهها پایش را انجام میدهند، ما همچنان پیگیر هستیم تا این دادهها و اطلاعات را بهگونهای بهکار بگیریم که اقدامات مثبتی در این زمینه انجام دهیم. هدف از این جلسه با شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز همین است.
کاظمی فرد همچنین به یکی از معضلات دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: مردم به حقوق خود آگاه نیستند و مجموعههای فرهنگی میتوانند در کاهش پروندهها کمک کنند. بهطور مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند با گنجاندن سرفصلهای آموزشی حقوقی به این امر کمک کند.
حجتالاسلام خسرو پناه در ادامه این بازدید با تاکید بر تعامل و هم افزایی بین دو نهاد گفت: سامانههای قوه قضائیه در راستای اهداف ستاد فرهنگی اجتماعی میتواند گام مؤثری در اجراییسازی سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور باشد.
وی افزود: سامانههای مرکز آمار قوه قضائیه بهویژه در ارزیابی تأثیرات اقدامات فرهنگی و اجتماعی در استانها بسیار مفید خواهد بود و بهطور دقیق میتواند نشان دهد که در هر منطقه، میزان آسیبهای اجتماعی کاهش یا افزایش یافته است.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: این اطلاعات نه فقط برای نظارت و پایش سیاستها در زمینه فرهنگی و اجتماعی مؤثر خواهد بود، بلکه بهعنوان ابزار مهمی برای تصمیمگیریهای کلان در این حوزه میتواند نقش ویژهای ایفا کند.
وی همچنین تأکید کرد: این سامانهها میتواند برای راهبری و نظارت بر سیاستها و اقدامات فرهنگی، اجتماعی و حقوقی در کشور بسیار کارآمد باشد.
حجتالاسلام خسرو پناه به لزوم ارتقاء سواد عمومی در زمینههای مختلف از جمله سواد حقوقی و رسانهای اشاره کرد و گفت: امروزه با توجه به پیچیدگیهای فضای مجازی و چالشهای مختلف اجتماعی، لازم است که عموم مردم سواد حقوقی و رسانهای داشته باشند. آموزش سواد زندگی خانوادگی، سواد فضای مجازی و سواد حقوقی در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.