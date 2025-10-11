تربیت نسلی آگاه در «مثبت آموزش» و برنامه متفاوت «آقای فوق‌العاده» با ترکیب نمایش عروسکی، آموزش مهارت‌های زندگی و نگاه طنز به فضای آموزشی از شبکه آموزش سیما روانه پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در برنامه امروز «مثبت آموزش»، اهمیت خانواده در نظام تعلیم و تربیت محور بحث قرار می‌گیرد؛ جایی که آموزش مهارت‌های زندگی، سنگ‌بنای آینده‌ای روشن برای دانش‌آموزان معرفی می‌شود.

برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش» روز شنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۱۶:۳۰ با حضور کارشناسان و مدیران آموزشی، ضرورت برگزاری دوره‌های آموزش خانواده در مدارس، به‌عنوان یک نیاز مهم در نظام آموزشی را بررسی و از شبکه آموزش سیما پخش می‌کند.

مهمانان این قسمت از برنامه، فرحناز مهری آزاد، مدیر دبیرستان بزرگسالان، پریوش حبیبی، کارشناس سلامت و تندرستی آموزش‌وپرورش منطقه ۳ تهران، و زهرا حیدری‌زاده، مدیر پژوهش‌سرای دانش‌آموزی اندیشه منطقه هستند.

همچنین موضوعاتی، چون اهمیت پویش سلامت دهان و دندان در میان دانش‌آموزان و نیز نقش پژوهش‌سرا‌ها در هدایت علمی نوجوانان و شکوفایی استعداد‌های آنها از دیگر محور‌های جذاب این برنامه خواهد بود.

«مثبت آموزش» این هفته قصد دارد نگاهی تازه به سازوکار‌های آموزشی در خانه و مدرسه بیندازد؛ جایی که خانواده و معلم، دو بال اصلی پرواز دانش‌آموزان به سوی آینده‌ای روشن هستند.

برنامه «آقای فوق‌العاده»

برنامه «آقای فوق‌العاده» متفاوت با ترکیب نمایش عروسکی، آموزش مهارت‌های زندگی و نگاه طنز به فضای آموزشی، از امروز روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

برنامه نمایشی، عروسکی آموزشی «آقای فوق‌العاده» با هدف آموزش مهارت‌های تحصیلی، شغلی و زندگی برای نوجوانان و جوانان، از این شبکه پخش می‌شود.

این مجموعه روایتگر ماجرا‌های آقای فوق‌العاده، معلم و استاد قدیمی و چندرشته‌ای است که تصمیم دارد برنامه‌ای آموزشی درباره مهارت‌های تحصیلی و زندگی تولید کند. او برای ساخت برنامه‌اش به استودیوی خصوصی «دکتر جانسوز» می‌رود؛ سخنران انگیزشی‌ای که همه چیز را در مادّیات خلاصه می‌کند و دوره‌های موفقیت فوری می‌فروشد.

در کنار او، شخصیت‌هایی، چون آقای وزیری، مدیر بازنشسته و همسایه قدیمی، و خانم جهانی، مدیر داخلی سخت‌کوش و دقیق استودیو حضور دارند.

همچنین مصطفی، دانشجوی بازیگری، به طور اتفاقی وارد ماجرا می‌شود و تضاد نگاه‌ها، موقعیت‌های طنز و آموزشی متعددی را رقم می‌زند.

«آقای فوق‌العاده» تلاشی است برای پیوند تخیل عروسکی با آموزش مهارت‌های واقعی زندگی، این اثر حرکتی پیشرو در جهت ارتباط بین نسل‌ها و آموزش خلاقانه است.

برنامه «آقای فوق‌العاده» در هر قسمت به موضوعاتی، چون تفکر نقادانه، خلاقیت، حل مسئله و مهارت‌های ارتباطی می‌پردازد و با حضور کارشناسان حوزه آموزش و روان‌شناسی تولید شده است.

این مجموعه، ویژه گروه سنی نوجوان و جوان، در روز‌های زوج ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه آموزش پخش می‌شود.