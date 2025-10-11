به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین سعادتی‌فر اظهار داشت: پس از دریافت تماس مبنی بر وقوع شکستگی در خط اصلی انتقال آب در خیابان امام خمینی دزفول، گروه‌های عملیاتی بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات تعمیر را آغاز کردند.

وی افزود: این عملیات که از ساعت ۱۲ روز گذشته آغاز شد، با تلاش مستمر نیرو‌های فنی و پشتیبانی در ساعت ۱۹ به پایان رسید و جریان آب در شبکه به حالت عادی بازگشت.

سعادتی فر ضمن قدردانی از همکاری شهروندان در طول مدت اجرای عملیات و همچنین نیرو‌های فنی و عملیاتی آبفا منطقه دزفول تأکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه شکستگی و نشت آب در شبکه‌های آبرسانی را از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش دهند تا اکیپ‌های رفع حوادث در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام کنند.