کشت گوجهفرنگی در هزار هکتار از مزارع استان بوشهر
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: از زمان آغاز کشت محصول گوجه فرنگی پاییزه در استان تا کنون، هزار هکتار از زمینهای استان زیر کشت گوجه فرنگی پاییزه قرار گرفته است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کبری توکلی بیان کرد: با توجه به خلاء تولید محصول گوجهفرنگی در ماههای آبان و آذر در کشور، کشت پاییزه این محصول در استان بوشهر تاثیر بسزایی در تنظیم بازار و تامین آن در این محدوده زمانی دارد.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد مزارع گوجهفرنگی استان از طریق کشت نشایی انجام شده است، افزود: پیش بینی میشود بالغ بر ۵۵هزار تن گوجه فرنگی از هزار هکتار مزارع استان بوشهر برداشت شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر عنوان کرد: سطح زیر کشت پاییزه نشاء گوجه فرنگی بیشتر از ارقام بدرو، برنتا بریویو، باسیمو، ۸۳۲۰، متین و ۴۱۲۹ انجام شده است.
توکلی تاکید کرد: با توجه به بحرانی بودن وضعیت دشتهای استان و کمبود آب قابل برنامه ریزی، انتظار میرود کشاورزان همکاری و توجه کافی نسبتبه صرفه جویی و مدیریت منابع آب داشته باشند.