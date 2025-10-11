پخش زنده
امروز: -
چشم انداز فارس بر اساس اسناد بالا دستی و با هدف بررسی ظرفیت ها، چالش ها و توسعه فارس ، همزمان با رویداد ایران جان ، فارس ایران در شبکه خبر و شبکه فارس به صورت همزمان پخش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، چشم انداز فارس بر اساس اسناد بالا دستی با هدف بررسی ظرفیت ها، چالش ها و توسعه فارس ، همزمان با رویداد ایران جان ، فارس ایران در شبکه خبر و شبکه فارس به صورت همزمان پخش شد.
محسن پاپری زارعی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس : ضرورت افزایش بهره وری در کشاورزی فارس
محسن پاپری زارعی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس : چالش های بخش کشاورزی فارس پاپری
محسن پاپری زارعی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس : فرصت ها، مزیت ها و چالش های فارس
محمدصادق حمیدیان جهرمی رِییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس: وضعیت صادرات در استان فارس