کلنگ احداث ۳۰ واحد مسکن مددجویی در شهر آراللو به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل در مراسم آغاز عملیات احداث 30 واحد مسکن در شهرک آراللوی اردبیل،گفت: ساخت 206 واحد مسکن مددجویی با همکاری بسیج سازندگی و بنیاد مسکن برای تأمین سرپناه خانوادههای نیازمند در حال اجراست.
علیرضا حسیننژاد، اظهار کرد: تأمین مسکن برای خانوادههای تحت حمایت این نهاد انقلابی که فاقد سرپناه مناسب هستند، از دغدغههای جدی است که با همکاری نهادهای انقلابی و خیران در حال انجام است.
وی افزود: 184 واحد مسکن در سالهای اخیر احداث و تحویل خانوادههای تحت پوشش شده و 140 واحد نیز مراحل تکمیل و تحویل خود را سپری میکند تا بتوانیم سرپناهی امن و مقاوم برای خانوادههای نیازمند تأمین و تدارک ببینیم.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا این واحدهای مسکونی در بهترین شرایط احداث و تحویل خانوادهها شود که با حمایت و مشارکت خیران، بنیاد مسکن و اعتبارات کمیته امداد احداث این واحدها سرعت بیشتری خواهد گرفت.
حسیننژاد گفت: کمیته امداد استان محوریت فعالیت و احداث 30 واحد مسکن مددجویی را برای ایتام تحت حمایت بر عهده خواهد داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما از خیران غیربومی نیز با نیت خیرخواهانه که در این مسیر تلاش میکنند، قدردانی میکنیم و بر این باوریم حرکت و اقدام آنها دل ایتام و خانوادهها را شاد خواهد کرد.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: یکی از اساسیترین نیاز خانوادههای تحت حمایت تأمین مسکن است که کمیته امداد با یاری دستگاههای اجرایی، خیران و نیکوکاران میکوشد تا این نیاز ضروری جامعه تحت حمایت را برطرف کند.
حسیننژاد با بیان اینکه برای حل این مشکل باید نگاه ملی و منطقهای داشت، بیان کرد: این گاه ملی زمینه ساز حرکتهای خوبی شده تا تعداد بیشتری از خانوادههای تحت حمایت صاحب سرپناهی مناسب شوند.
در این مراسم نیکوکار تهرانی و از حامیان برجسته تحت اکرام، ایتام و محسنین کشور نیز یادآور شد: با یاری سایر خیران و نیکوکاران با شعار «در طول سالجاری ایتام هیچ دغدغه و مشکلی نداشته باشند» سعی در رفع نیازهای اساسی آنها دارند.
مجید خلیلی از مسئولان و نیکوکاران استان اردبیل خواست تا در این مسیر و برای همراهی ایتام و نیازمندان یاریگر آنها بوده و در این امر خداپسندانه مشارکتی جدی داشته باشند.