به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل در مراسم آغاز عملیات احداث 30 واحد مسکن در شهرک آراللوی اردبیل،گفت: ساخت 206 واحد مسکن مددجویی با همکاری بسیج سازندگی و بنیاد مسکن برای تأمین سرپناه خانواده‌های نیازمند در حال اجراست.

علیرضا حسین‌نژاد، اظهار کرد: تأمین مسکن برای خانواده‌های تحت حمایت این نهاد انقلابی که فاقد سرپناه مناسب هستند، از دغدغه‌های جدی است که با همکاری نهادهای انقلابی و خیران در حال انجام است.

وی افزود: 184 واحد مسکن در سال‌های اخیر احداث و تحویل خانواده‌های تحت پوشش شده و 140 واحد نیز مراحل تکمیل و تحویل خود را سپری می‌کند تا بتوانیم سرپناهی امن و مقاوم برای خانواده‌های نیازمند تأمین و تدارک ببینیم.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا این واحدهای مسکونی در بهترین شرایط احداث و تحویل خانواده‌ها شود که با حمایت و مشارکت خیران، بنیاد مسکن و اعتبارات کمیته امداد احداث این واحدها سرعت بیشتری خواهد گرفت.

حسین‌نژاد گفت: کمیته امداد استان محوریت فعالیت و احداث 30 واحد مسکن مددجویی را برای ایتام تحت حمایت بر عهده خواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما از خیران غیربومی نیز با نیت خیرخواهانه که در این مسیر تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنیم و بر این باوریم حرکت و اقدام آنها دل ایتام و خانواده‌ها را شاد خواهد کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: یکی از اساسی‌ترین نیاز خانواده‌های تحت حمایت تأمین مسکن است که کمیته امداد با یاری دستگاه‌های اجرایی، خیران و نیکوکاران می‌کوشد تا این نیاز ضروری جامعه تحت حمایت را برطرف کند.

حسین‌نژاد با بیان اینکه برای حل این مشکل باید نگاه ملی و منطقه‌ای داشت، بیان کرد: این گاه ملی زمینه ساز حرکت‌های خوبی شده تا تعداد بیشتری از خانواده‌های تحت حمایت صاحب سرپناهی مناسب شوند.

در این مراسم نیکوکار تهرانی و از حامیان برجسته تحت اکرام، ایتام و محسنین کشور نیز یادآور شد: با یاری سایر خیران و نیکوکاران با شعار «در طول سال‌جاری ایتام هیچ دغدغه و مشکلی نداشته باشند» سعی در رفع نیازهای اساسی آنها دارند.

مجید خلیلی از مسئولان و نیکوکاران استان اردبیل خواست تا در این مسیر و برای همراهی ایتام و نیازمندان یاریگر آنها بوده و در این امر خداپسندانه مشارکتی جدی داشته باشند.