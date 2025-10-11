پخش زنده
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: در نیمه نخست ۱۴۰۴ تخلفات ۱۰۰ شرکت حملونقل کالا و ۲۱ شرکت مسافربری در کمیسیونهای تخصصی بررسی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی اظهار کرد: در نیمه نخست ۱۴۰۴ تخلفات ۱۰۰ شرکت حملونقل کالا و ۲۱ شرکت مسافربری در کمیسیونهای تخصصی ماده ۱۱ و ۱۲ مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: در بخش حملونقل کالا، ۱۵ شرکت با حکم تعطیلی موقت مواجه شدند، ۶۵ شرکت جریمه نقدی شدند، ۱۰ شرکت تذکر کتبی دریافت کردند و ۱۰ شرکت نیز با رعایت ضوابط تبرئه شدند.
غزیعلی بیان داشت: در بخش حملونقل مسافربری نیز ۱۵ شرکت مشمول جریمه نقدی شدند، یک شرکت تذکر کتبی گرفت و ۵ شرکت از اتهامات وارده تبرئه شدند.