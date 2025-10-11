پخش زنده
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان یزد: پویش ملی سلامت دهان و دندان با عنوان «دو دو تا یادت نره» با هدف ارتقای فرهنگ بهداشت دهان در بین دانشآموزان مقاطع ابتدایی در مدارس استان یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد ، دکتر کامجو، در این باره گفت: پویش ملی سلامت دهان و دندان با عنوان «دو دو تا یادت نره» با هدف ارتقای فرهنگ بهداشت دهان در بین دانشآموزان مقاطع ابتدایی در مدارس استان یزد آغاز شده است واین برنامه ملی با همکاری وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور اجرا میشود و هدف آن ارتقای سطح سلامت دهان و دندان دانشآموزان، بهویژه در مقطع ابتدایی است.
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان یزد، با اشاره به شعار محوری این پویش اظهار داشت: «دو دو تا یادت نره» به این معناست که دانشآموزان باید روزانه دستکم دو بار و هر بار به مدت دو دقیقه مسواک بزنند.
دکتر کامجو با تأکید بر اهمیت آموزش روش صحیح مسواک زدن تصریح کرد: آموزشهای ارائهشده در مدارس میتواند موجب شود دانشآموزان این رفتار بهداشتی را به خانوادههای خود نیز منتقل کنند و در نتیجه، فرهنگ مسواک زدن در جامعه نهادینه شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این پویش، نقشی مؤثر در بهبود سلامت عمومی و کاهش بیماریهای دهان و دندان در میان کودکان و نوجوانان خواهد داشت.