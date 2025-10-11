به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت‌الله سید نصیر حسینی در دوره توانمندسازی طلاب طرح امین قطب سردسیر که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، رئیس حوزه علمیه و جمعی از روحانیون گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران فرصتی بی‌نظیر برای هدایت انسان‌ها و تربیت نسل‌های آگاه و مؤمن در مسیر الهی فراهم کرده است و امروز آموزش‌وپرورش، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها هرکدام در این مسیر مسئولیتی سنگین بر عهده دارند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش استان اظهار کرد: آموزش‌وپرورش در درون نظام اسلامی قدرتی عظیم است که می‌تواند انسان‌هایی شایسته، در شأن مکتب تشیع و نظام جمهوری اسلامی تربیت کند. هدف نهایی همه ما تربیت انسان الهی است؛ انسانی که هم علم دارد و هم به بندگی خداوند رسیده است.

وی با بیان اینکه اگر انسان به همه علوم دنیا دست یابد اما از مسیر عبودیت و تقوا فاصله بگیرد، آن علم نه‌تنها سودمند نیست، بلکه او را در تاریکی جهل فرو می‌برد افزود: بنابراین تربیت دینی و اخلاقی، اصل و اساس تکامل انسانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به نقش عالمان و مبلغان در هدایت جامعه گفت: کار هدایت و ارشاد، برترین کار در پیشگاه خداوند است. کسی که انسان‌ها را به مسیر حق دعوت می‌کند، از هزار عابد برتر است و امروز معلمان، مبلغان و مدیران مدارس باید بدانند که کار آنان مصداق همین هدایت است و ارزش آن نزد خداوند بسیار بالاست.

آیت‌الله حسینی در ادامه با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای فعالیت مبلغان در مدارس بیان کرد: باید برای کار تبلیغی و فرهنگی طلاب و مبلغان زمان مناسب و مشخصی در مدارس اختصاص یابد. انجام فعالیت‌های تربیتی در زمان‌های شلوغ یا ساعات نامناسب، اثرگذاری لازم را ندارد و این موضوع باید به‌صورت کارشناسی‌شده و با تصمیم‌گیری دقیق در دستور کار باشد.

وی از لزوم تقویت آموزش معارف دینی و هویت مذهبی در مدارس سخن گفت و افزود: دانش‌آموزان باید با اسامی و سیره اهل‌بیت(ع)، فلسفه احکام، و مبانی دینی آشنا شوند. این آموزش‌ها نه فقط در کتاب، بلکه باید در رفتار و گفتار مربیان متجلی باشد تا نسل جدید با عشق و آگاهی نسبت به دین رشد کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به تهدیدات فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز در پی تضعیف غیرت دینی و ملی نسل جوان است. اگر غیرت دینی و انقلابی در جامعه از بین برود، دشمنان به هدف خود رسیده‌اند. باید از راه آموزش‌وپرورش، این روحیه را در دانش‌آموزان زنده نگه داریم.»

وی با اشاره به اینکه احترام به پرچم، سرود ملی، حفظ ارزش‌های انقلاب و عشق به میهن باید بخشی از تربیت دینی در مدارس باشد تصریح کرد: اگر این روحیه حفظ شود، کشور در برابر همه تهدیدها و فشارها پایدار می‌ماند.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه آینده کشور در گرو تربیت امروز آموزش‌وپرورش است، تصریح کرد: دانش‌آموز امروز، مدیر، استاد دانشگاه، امام‌جمعه یا حتی رئیس‌جمهور فردا است، اگر تربیت او درست باشد، آینده کشور تضمین می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مبلغان و معلمان باید خود الگوی اخلاق، معنویت و رفتار دینی باشند؛ چراکه تأثیر رفتار و گفتار صادقانه بسیار بیشتر از سخن گفتن صرف است گفت: اگر معلم و مبلغ خود متخلق باشد، سخنش بر دل‌ها می‌نشیند و جامعه را به سمت رشد و هدایت سوق می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین صفدر پناهی رئیس حوزه علمیه استان نیز در این دوره ضمن قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان، مدیرکل آموزش‌وپرورش و معاونت پرورشی آموزش و پرورش با اشاره به سابقه همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش از دوران مدیریت زارع‌پور تا امروز، اظهار کرد: در تمام دولت‌ها، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی، این همکاری استمرار داشته و باید همچنان ادامه یابد. تعلیم و تربیت نباید تحت‌تأثیر تغییر دولت‌ها یا سلایق جناحی قرار گیرد.

مدیر حوزه‌های علمیه استان با اشاره به طرح جذب طلاب در آموزش‌وپرورش گفت: در سال‌های گذشته ورود طلاب به آموزش‌وپرورش آثار مثبتی داشت اما به‌دلیل نبود برخی ضوابط، نواقصی نیز ایجاد شد؛ از جمله لزوم تأکید بر ملبس بودن طلاب از آغاز خدمت تا پایان فعالیت تبلیغی. طلبگی و لباس روحانیت هویت دینی است و نباید به شکل مقطعی دیده شود.

حجت الاسلام والمسلمین پناهی با بیان اینکه در طرح جدید امین قرار است مسئله جذب و حقوق طلاب و مبلغان با هماهنگی حوزه انجام شود تا ضمن حفظ هویت طلبگی، کار تبلیغی آنان نیز هدفمندتر و مؤثرتر گردد افزود: به این ترتیب نواقص طرح‌های گذشته برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مدارسی که مبلغ یا مبلغه طرح امین حضور دارند، باید تفاوت در روحیه دینداری، انقلابی‌گری و رشد علمی دانش‌آموزان محسوس باشد تصریح کرد: این حضور نباید صرفاً تشریفاتی باشد، بلکه باید به تقویت ایمان، اخلاق و بینش دینی نسل آینده منجر شود.

حجت الاسلام والمسلمین پناهی با تأکید بر لزوم حمایت مادی و معنوی از برنامه‌های آموزشی و تبلیغی حوزه در مدارس گفت: به‌دلیل محدودیت منابع، برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی برای مبلغان با مشکل مواجه است، اما امیدواریم با افزایش همکاری‌ها، بتوانیم این جلسات را گسترش دهیم تا مبلغان با دانش روز و نگاه عمیق‌تر وارد عرصه تربیت دینی شوند.

مدیر حوزه‌های علمیه استان با تاکید بر اینکه هدف ما تربیت دانش‌آموزانی متشرع، انقلابی و وفادار به نظام است و این هدف، فراتر از همه گرایش‌های سیاسی است خاطر نشان کرد: حوزه و آموزش‌وپرورش دو بال یک پروازند که باید با هم در مسیر اعتلای فرهنگی و تربیتی جامعه حرکت کنند.