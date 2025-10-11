به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تاج‌الدینی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی منطقه اظهار کرد: با توجه به آب‌و‌هوای نیمه‌گرمسیری حاکم بر سواحل رودخانه قره‌سو و شرایط مساعد خاک، محصول خیار به عنوان یکی از اقلام کشت دوم، در روستا‌های شهرستان از جمله قره‌قیه شکرلو کشت می‌شود.

وی با تأکید بر نقش آموزش و استفاده از توصیه‌های فنی افزود: کشاورزان این منطقه با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده و مناسب، توانسته‌اند عملکرد مطلوبی در تولید خیار به‌دست آورند.

مدیر جهاد کشاورزی هوراند ادامه داد: براساس برآورد‌های اولیه، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۰ تن خیار از سطح زیر کشت برداشت شود که این موضوع نقش مؤثری در تأمین بازار محلی و معیشت خانوار‌های روستایی در این شهرستان خواهد داشت.

تاج‌الدینی از استمرار حمایت‌های فنی و آموزشی جهاد کشاورزی شهرستان هوراند به منظور بهبود بهره‌وری محصولات کشاورزی خبر داد.