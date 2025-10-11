به مناسبت روز ملی و هفته پارالمپیک، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با حضور در محل کمیته ملی پارالمپیک با جمعی از بانوان مدال‌آور پارالمپیکی کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که امروز شنبه نوزدهم مهر ماه، با حضور دکتر زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، دکتر فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، دکتر غفور کارگری رئیس و دکتر مریم کاظمی‌پور نایب‌رئیس کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، از دوازده بانوی مدال‌آور ایران در ادوار مختلف بازی‌های پارالمپیک و همچنین ملیحه صفایی دارنده بیشترین تعداد و خوش‌رنگ‌ترین مدال در تاریخ بازی‌های پاراآسیایی تقدیر به عمل آمد.

در این دیدار، ساره جوانمردی قهرمان پرافتخار کشورمان و دارنده پنج نشان پارالمپیک (چهار طلا، یک برنز) و همچنین ملیحه صفایی دارنده هفت نشان بازی‌های پاراآسیایی (چهار طلا، سه نقره) به نمایندگی از سایر بانوان ورزشکار سخنرانی کردند.

بانوان مدال‌آور ایران در ادوار مختلف بازی‌های پارالمپیک:

نیره عاکف (برنز تپانچه ۱۰ متر بادی، پارالمپیک سیدنی ۲۰۰۰)

اعظم خدایاری (برنز پرتاب دیسک، پارالمپیک آتن ۲۰۰۴)

زهرا نعمتی (۳ طلا در رشته ریکرو، ۱ نقره میکس و ۱ برنز تیمی، پارالمپیک‌های لندن ۲۰۱۲، ریو ۲۰۱۶ و توکیو ۲۰۲۰)

زهرا جوانمرد سیستانی و زنده‌یاد راضیه شیرمحمدی (برنز تیمی پاراتیراندازی با کمان، پارالمپیک لندن ۲۰۱۲)

ساره جوانمردی (۴ طلا و ۱ برنز تیراندازی، پارالمپیک‌های لندن ۲۰۱۲، ریو ۲۰۱۶، توکیو ۲۰۲۰ و پاریس ۲۰۲۴)

هاشمیه متقیان (طلا پرتاب نیزه، پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰)

فاطمه همتی (۲ نقره پاراتیراندازی با کمان، پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴)

هاجر صفرزاده (نقره دوی ۴۰۰ متر نابینایان و کم‌بینایان، پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴)

زهرا رحیمی (نقره پاراتکواندو، پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴)

پرستو حبیبی (نقره پرتاب کلاب، پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴)

الهام صالحی (برنز پرتاب نیزه، پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴)

این نشست در دومین روز از هفته پارالمپیک با عنوان «ایران کشور برتر جهان در توسعه ورزش بانوان پارالمپیک، پارالمپین‌ها اسطوره‌های برتر ورزش» و با هدف تجلیل از دستاورد‌های بانوان ورزشکار پارالمپیکی و تأکید بر نقش مؤثر آنان در اعتلای ورزش زنان و گسترش فرهنگ پارالمپیک برگزار شد.

مراسم هفته پارالمپیک هر ساله از ١٨ تا ٢۴ مهر ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود و «روز ملی پارالمپیک، جشن اراده‌های بزرگ» به عنوان شعار امسال این برنامه معرفی شده است.