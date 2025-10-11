از امروز؛
معرفی استان فارس از قاب رسانه ملی
با آغاز رویداد ملی ایران جان، فارس ایران از امروز استان فارس در بخشهای خبری سراسری با برنامهها و گزارشهای مختلف خبری، معرفی میشود.
همچنین دو بخش خبری ۱۳ و ۱۹ شبکه خبر با اجرای گویندگان واحد خبر صدا و سیمای مرکز فارس پخش میشود.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس هم امروز در گفتگوی تلفنی با خبر ساعت ۱۴ شبکه یک رسانه ملی، برنامههای مختلف ایران جان، فارس ایران را تشریح میکند.
همچنین ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه امشب با اجرای سحر امامی بخش گفتگوی ویژه خبری از شبکه خبر و شبکه فارس به صورت زنده و مستقیم با موضوع بررسی نقش فرهنگی و تمدنی استان فارس پخش میشود.