بر پایه جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران، استان یزد با پنج پله صعود، پنجمین استان کشور با کمترین نرخ بیکاری اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بر پایه جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران، استان یزد با پنج پله صعود، پنجمین استان کشور با کمترین نرخ بیکاری شد؛ رتبه‌ای که ۱۰ روز پیش نیز در جدول کمترین نرخ تورم، با صعود ۲۰ پله‌ای برای دیار دارالعباده در بین ۳۱ استان به ارمغان آمده بود.

بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران استان یزد، با ۳۵ و ۹ دهم درصد نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها منتهی به شهریور ۱۴۰۴، در بین ۳۱ استان رتبه پنجم کمترین نرخ تورم در کشور را کسب کرده است؛ جایگاهی که شهریور ۱۴۰۳ برای دیار دارالعباده بیست و پنجم بود.

تحلیل جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ بیکاری یزد در تابستان ۱۴۰۴، ۶ درصد اعلام شد که یک و چهار دهم درصد کمتر از میانگین کشوری است و به این ترتیب با پنج پله صعود در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، جایگاه پنجم در بین استان‌ها را کسب کرد.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، یزد پس از استان‌های آذربایجان غربی، همدان، خراسان رضوی و مرکزی، کمترین نرخ بیکاری کشور را در تابستان ۱۴۰۴ تجربه کرد.

بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران، یزد تابستان ۱۴۰۳، پس از استان‌های مرکزی، خراسان رضوی، مازندران، آذربایجان غربی، تهران، همدان، خراسان جنوبی، قزوین و سمنان در رتبه دهم جدول کمترین نرخ بیکاری بود.

طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شد، میانگین نرخ بیکاری کشور هفت و چهار دهم درصد است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نسبت اشتغال تابستان ۱۴۰۴ در کشور ۳۷ و هشت دهم درصد است و این شاخص در استان یزد در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳، با نیم درصد افزایش، از ۴۰ و سه دهم درصد به ۴۰ و هشت دهم درصد در تابستان ۱۴۰۴ رسید و سه درصد از میانگین کشوری بیشتر است.

نرخ مشارکت اقتصادی استان یزد نیز در تابستان ۱۴۰۳، ۴۳ درصد بود که در تابستان ۱۴۰۴ به ۴۳ و چهار دهم درصد افزایش یافت.

میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور طی تابستان امسال ۴۰ و هشت دهم درصد اعلام شد که این شاخص در استان یزد ۲ و ۶ دهم درصد از میانگین کشوری بیشتر است.

یزد که به دارالعباده معروف است با مساحت نزدیک به ۷۶ هزار و ۴۶۹ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است و با چهار و نیم درصد مساحت کل کشور، از این نظر هشتمین استان ایران محسوب می‌شود.