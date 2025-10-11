پخش زنده
امروز: -
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در معاونت آموزشی وزارت علوم مجموعهای از برنامههای تحولآفرین در حال اجراست که جهتگیریها و اقدامات دانشگاه جامع علمیکاربردی بهخوبی با آنها تطابق دارد. یکی از این برنامههای محوری، حرکت بهسوی هوشمندسازی آموزش بر بستر دیجیتال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آیین آغاز سال تحصیلی جدید این دانشگاه که در مرکز آموزش علمیکاربردی شهید صیاد شیرازی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمندان، استادان و دانشجویان شهید، بهویژه ۲۰ مدرس و دانشجوی شهید این دانشگاه در جنگ ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مهر ماه، بهار تعلیم و تربیت و فصل رویش و پویایی است. آرامش، امنیت و فرصت آغاز دوباره در فضای علم و آموزش را مرهون ایثار و جانفشانی این عزیزان هستیم.
وی در ادامه با اشاره به رسالت دانشگاه جامع علمیکاربردی در پیوند دادن آموزش با نیازهای واقعی جامعه و محیط کار گفت: تلفیق آموزش با محیط واقعی کار، ارتقای مهارت و ایجاد اشتغال مؤثر، از بنیادیترین اهداف آموزش عالی در تراز انقلاب اسلامی است. دانشگاه جامع علمیکاربردی با بیش از ۴۸۰ مرکز آموزشی در سراسر کشور و تربیت بیش از دو میلیون و چهارصد هزار دانشآموختهی مهارتمحور، نقشی بیبدیل در تحقق این هدف بر عهده دارد.
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به ظرفیتهای برنامه هفتم توسعه در مواد ۹۳ و ۹۵ آن و آییننامه اجرایی آموزشهای مهارتی افزود: برای گسترش واقعی آموزشهای مهارتی، نخست باید نیازهای مهارتی کشور بهصورت دقیق احصا شود. تحقق این امر، نیازمند همافزایی دستگاههای دولتی و غیردولتی و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و مراکز نوآوری است تا هر دانشآموخته، هنگام ورود به بازار کار، حداقل یک مهارت کاربردی و قابل عرضه داشته باشد. دانشگاه جامع علمیکاربردی در این مسیر، میتواند نقش راهبردی و الگوساز ایفا کند.
واحدی در پایان، بر ضرورت بازنگری مداوم برنامهها و محتوای درسی، ارتقای کیفیت آموزشها و توجه به بازخوردهای اجرایی و نیازهای روز جامعه تأکید کرد و افزود: حرکت در مسیر تحول آموزشی، نیازمند پویایی مستمر، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت است؛ امری که دانشگاه جامع علمیکاربردی در آن پیشتاز و اثرگذار است.