پیشبینی کاهش دما برای استان بوشهر
هواشناسی بوشهر از ادامه وزش بادهای بهنسبت شدید شمالی تا اواخر وقت امروز خبر داد و پیشبینی کرد: دمای هوا در استان کاهش مییابد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی در ساعتهایی از وقت امروز با وزش بادهای شمالی، سواحل و فراساحل استان متلاطم است و در این مدت احتمال وقوع گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار فرامنطقهای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.
وی افزود: همچنین در ساعتهایی از وقت یکشنبه با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی در برخی نقاط جنوبی استان پیشبینی میشود.
معاون پیشبینی هواشناسی بوشهر از کاهش تدریجی دما در استان خبر داد و پیشبینی کرد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه دوباره با افزایش سرعت باد شمال غربی، دریا مواج خواهد بود.
وی جهت وزش باد را شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت، امروز روی دریا و در سواحل با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
راستگو اضافه کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۹۰ تا ۱۸۰ و در فراساحل ۲۱۰ سانتیمتر، از فردا در همه مناطق ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۵:۴۰، مد اول ساعت ۱۱:۲۰، جزر دوم ساعت ۱۵:۳۰ و مد دوم ساعت ۲۲:۴۰ دقیقه خواهد بود.