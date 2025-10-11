به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی استان گفت: در خصوص تأمین و توزیع کود شیمیایی هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و به طوری که در انبار‌های سازمان جهاد کشاورزی انواع کود مورد نیاز استان موجود است.

سید علی لاهوتی افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۶ هزار و ۸۸۰ تن انواع کود بین کشاورزان در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شده ‫که از این مقدار شش هزار ‫۸۰۰ تن آن کود‌های اوره بوده است.

لاهوتی با توصیه کشاورزان استان ادامه داد: کشاورزان برای یک کشت مطلوب در کنار رعایت سایر اصولی کشاورزی به توصیه‌های کارشناسان مرتبط از انواع کود‌ها به صورت ترکیبی استفاده کنند و تنها به یک نوع کود اکتفا نکنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بارش‌ها در فصل پاییز کم است گفت: با توجه به این اینکه کشت پاییزه امسال همزمان با فصل سرما شروع خواهد شد توصیه می‌شود حتماً از کود‌های پتاس استفاده کنند چون این نوع کود علاوه بر افزایش عملکرد تاثیر مهمی در جلوگیری از سرمازدگی و انواع بیماری‌ها دارد.

لاهوتی با بیان اینکه توزیع کود شیمایی برای کشت پاییزه از اول مرداد ماه شروع شد، افزود: با توجه به اینکه بارندگی به تعویق افتاد فرصت مناسبی است که کشاورزان در زمان شروع با مشکلی مواجه نشوند هر چه سریعتر اقدام به خرید کود مورد نیاز خود کنند.

وی با بیان اینکه در سطح کهگیلویه و بویراحمد حدود هفتاد و پنج کارگزار و ۳۵ مرکز صادرکننده حواله الکترونیکی وجود دارد اضافه کرد: سهمیه کهگیلویه و بویراحمد از انواع کود‌های شیمیایی در سال زراعی جاری حدود ۲۶ هزار تن است که از این مقدار حدود ۲۰ هزار تن کود اوره، چهار هزار و ۴تن کود‌های فسفات و دو هزار و ۱۱۸ تن آن هم کود‌های پتاس است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با بیان اینکه قیمت کود‌ها در سراسر کشور یک نرخ است، گفت: کود اوره هر کیسه پنجاه کیلویی ۶۸۸ هزار تومان، کود سوپرفسفات ساده ۳۹۷ هزار تومان سوپرفسفات تریپل ۹۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، کود دیامینیوم یک میلیون و نهصد و سی و هفت هزار تومان، کود پتاسیم نهصد و هفتاد و یک هزار تومان و کود سولفات پتاسیم یک میلیون و پنجاه و شش هزار و دویست و پنجاه تومان است.