معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در دیدار با بانوان مدال‌آور پارالمپیکی گفت: شما بانوان قهرمان همواره برای ایران افتخارآفرین بوده‌اید. وجود شما به عنوان قهرمانان این مرز و بوم ارزشمند است و ما در دولت چهاردهم حامی شما هستیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از هفته پارالمپیک، دکتر زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در نشست امروز (۱۹ مهر ماه) خود با بانوان مدال‌آور پارالمپیکی با تبریک این مناسبت اظهار داشت: امروز یکی از بهترین روز‌های زندگی من است. بحث نام‌آوری شما در تاریخ ایران ثبت شده و پرچم را به اهتزاز درآوردید و مردم را شاد کردید. مردم شادمان از آن هستند که دختران ایران به بالاترین قله‌ها رسیدند.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور افزود: موفقیت شما درجه نخست به عنوان یک انسان توانمند ارزشمند است و شما به خودتان باور داشتید و استعداد خود را کشف و برای پرورش توانمندی‌های خود تلاش کردید و اجازه ندادید کج‌اندیشی‌ها، غم‌ها و یا محدودیت‌ها گوهر وجودتان را نادیده بگیرد و این برای من از مدال‌آوری جذاب‌تراست. قطعا ترکیب اراده و مدال‌آوری از شما ستارگانی بی‌بدیل و الگوی زنان ایرانی ساخته است.

او تاکید کرد: شما دختران و زنان قهرمان ایران در ابعاد مختلفی از زندگی نقش‌آفرینی کرده‌اید. در ورزش سرآمد بوده‌اید، برخی از شما، در خانواده نقش مادر قهرمان را نیز دارید و توانستید زندگی را معنا کنید.

بهروزآذر ادامه داد: کاری که زهرا رحیمی در حق پدر کرد، بزرگ بود و ما به آن غبطه خوردیم. خانواده اولین پشتیبان شما هستند و رحیمی توانست با یک کار بزرگ پاسخ تلاش‌های پدر و مادر را بدهد. همه دختران ایرانی می‌توانند از شما یاد بگیرند. من از نزدیک شاهد محبت پدر و مادر به قهرمانان پارالمپیکی بوده‌ام، والدین اولین مربیانی بودند که به حمایت از قهرمانان پرداختند.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور عنوان کرد: تک تک شما برای ما عزیز هستید. برای ایران افتخار آفریدید و ایران با شما قهرمانان معنی پیدا می‌کند. وجود شما به عنوان قهرمانان این مرز و بوم ارزشمند است و ما در دولت چهاردهم حامی شما هستیم. از تک تک کسانی که برای این حوزه زحمت کشیدند تشکر می‌کنم. من دستبوس شما عزیزان ورزش پارالمپیکی هستم. اگر امروز ایران پیشرو در توسعه ورزش زنان است، نتیجه زحمات شماست.

دکتر بهروزآذر در پایان خاطرنشان کرد: مساله بیمه ورزشکاران حل شده و دیگر موضوعات و مشکلاتی که امروز توسط مدال‌آوران پارالمپیک مطرح شد نیز پیگیری خواهد شد. امیدوارم در راستای منویات رهبر انقلاب با تدبیر رئیس جمهور محترم به عدالت ورزشی برسیم و تمام موضوعات که امروز مطرح شد را پیگیری کنیم.

در این مراسم با حضور دکتر زهرا بهروزآذر معان زنان و خانواده رییس جمهوری از بانوان مدال‌آور ایران در ادوار مختلف پارالمپیک و همچنین ملیحه صفایی دارنده بیشترین تعداد و خوش‌رنگ‌ترین مدال در تاریخ بازی‌های پاراآسیایی تقدیر به عمل آمد.