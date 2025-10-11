پخش زنده
سرپرست فرمانداری ویژه میبد از اجرای طرحهای اصلاحی در چند نقطه حادثهخیز این شهرستان با هدف کاهش تصادفات و بهبود ایمنی عبور و مرور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سیدمهدی طباطبایی در ششمین جلسه شورای ترافیک شهرستان میبد که با حضور دادستان و رئیس پلیس راهور برگزار شد، گفت: اصلاح و ایمنسازی نقاط پرحادثه شهری از اولویتهای شورای ترافیک است.
وی افزود: اجرای پروژه خیابان ۲۲ بهمن، طرح ترافیکی محور بیده به حسنآباد، اجرای طرح پارک فلسطین، ساماندهی پارکینگ بانک مهر ایران و احداث میدان در تقاطع بلوار بسیج و خیابان خبرنگار از جمله طرحهایی است که در دستور کار قرار دارد.
سرپرست فرمانداری میبد اظهار کرد: با اجرای این پروژهها، انتظار میرود میزان حوادث ترافیکی در نقاط یادشده به حداقل برسد و ایمنی تردد شهروندان افزایش یابد.