مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی توصیه کرد: با آغاز سال زراعی جدید، کشاورزان مبارزه با جَوندگان را بهصورت جدی در برنامه کاری خود قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید احمدی با اشاره به اینکه کاهش پوشش گیاهی در مزارع و باغها در این روزها، امکان مشاهده و شناسایی لانههای جوندگان را تسهیل کرده است گفت: در شرایط فعلی، لانههای موش بهخوبی قابل رؤیت بوده و این موضوع فرصت مناسبی برای انجام عملیات مؤثر مبارزه را فراهم میسازد.
وی با بیان اینکه جوندگان یکی از آفات مهم مزارع و باغها بهویژه در فصول پاییز و زمستان هستند افزود: آسیب به ریشه گیاه، پژمرده شدن بوتهها و کاهش محسوس عملکرد از علائم بارز خسارت موش در اراضی کشاورزی است.
احمدی اظهار کرد: بهترین زمان برای مبارزه با جوندگان از اوایل مهرماه تا اواخر دیماه است و کشاورزان میتوانند با مراجعه به مدیریتها و مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها، با مشاوره کارشناسان به تهیه طعمههای مسموم خشک وتر اقدام کنند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه طعمههای مورد نیاز بهصورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار میگیرد گفت: مبارزه همزمان و هماهنگ کشاورزان یک منطقه، نقش بسیار مهمی در کنترل جمعیت جوندگان و جلوگیری از گسترش خسارت دارد.
احمدی از همه کشاورزان و باغداران خواست ضمن رعایت اصول ایمنی در مصرف طعمهها، گزارش هرگونه طغیان یا خسارت غیرعادی جوندگان را به کارشناسان جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.