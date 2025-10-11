به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان گفت: از این متخلف لاشه یک راس قوچ وحشی کشف و ضبط شد.

ارسلان ساعدپناه افزود: پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شد.

جریمه شکار هر راس کل و قوچ وحشی بیش از ۹۸ میلیون تومان و هر راس ماده تقریباً ۳۰۰ میلیون تومان است.