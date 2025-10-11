پخش زنده
امروز: -
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان یک متخلف شکار و صید را در این شهرستان دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان گفت: از این متخلف لاشه یک راس قوچ وحشی کشف و ضبط شد.
ارسلان ساعدپناه افزود: پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شد.
بیشتر بخوانید؛ مطالبه ۶ و نیم همتی تامین اجتماعی هرمزگان از کارگاهها
جریمه شکار هر راس کل و قوچ وحشی بیش از ۹۸ میلیون تومان و هر راس ماده تقریباً ۳۰۰ میلیون تومان است.