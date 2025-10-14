پخش زنده
رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان از دستگیری سه نفر متخلف به جرم صید ماهی در شهرستان ماهنشان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسینعلی ملکی گفت: مامورین یگان حفاظت این اداره، در حین گشت و کنترل منطقه، موفق به دستگیری سه متخلف (بومی و غیربومی) شدند که اقدام به صید غیرمجاز ماهی در رودخانه قزل اوزن کرده بودند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان افزود: از متخلفین سه رشته تور دیواری، یک عدد ساتور و ۱۵۳ قطعه ماهی رودخانهای کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انگوران و سایر زیستگاههای شهرستان تحت رصد و پایش شبانهروزی مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ماه نشان است، تاکید کرد: در صورت بروز هر گونه تخلف در حوزه محیط زیست مطابق قانون با شکارچیان غیر مجاز برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: متخلفین دستگیر شده پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی نهایی به مراجع قضایی شهرستان ماهنشان معرفی خواهند شد.