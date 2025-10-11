مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران اعلام کرد : در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار مسافر توسط ناوگان عمومی از این استان به مقاصد داخلی جابه‌جا شده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه ویژه پایتخت در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهرداد جهانی، با اعلام آمار جابه‌جایی مسافر در نیمه اول سال جاری، از ثبت رکورد ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۴۵ مسافر خبر داد که توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان به مقاصد مختلف کشور سفر کرده‌اند.

به گفته جهانی، این جابه‌جایی‌ها در پی صدور بیش از ۴۸۱ هزار صورت‌وضعیت توسط شرکت‌های مسافربری استان صورت گرفته است.

مدیرکل راهداری استان تهران سهم هر بخش از ناوگان را به شرح زیر اعلام کرد:

اتوبوس‌ها: ۴ میلیون و ۶۴۸ هزار نفر (بیش از ۹۰ درصد کل جابه‌جایی‌ها)

سواری کرایه: ۵۷۸ هزار نفر

مینی‌بوس‌ها: ۹۴ هزار نفر

وی همچنین اشاره کرد که از مجموع مسافران، بیش از ۵ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر برون‌استانی و ۱۱۲ هزار نفر درون‌استانی سفر کرده‌اند.

جهانی افزود: «در این مدت، ۱ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۹۲۳ بلیت به صورت اینترنتی فروخته شده است و مسافران می‌توانند برای اطمینان از سفر، بلیت خود را از وب‌سایت‌های معتبر تهیه کنند.»



مدیرکل راهداری استان تهران، سیاست اصلی این اداره‌کل را «جابه‌جایی ایمن و آسان مسافران» دانست و تصریح کرد که نظارت مضاعفی بر عملکرد ۱۴۷ شرکت و ۵۹۳۰ دستگاه ناوگان مسافربری فعال در استان اعمال می‌شود.

وی در پایان از مسافران خواست تا هرگونه انتقاد، شکایت یا گزارش تخلف از شرکت‌ها، پایانه‌ها یا رانندگان حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری را از طریق سامانه ۱۴۱ به اداره‌کل اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی‌های لازم انجام شود.