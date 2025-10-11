پخش زنده
نخستین گام از رویداد رسانهای «ایلام ایران» با محوریت شهرستان دهلران در قاب تلویزیون، رادیو و صفحه فضای مجازی استان ایلام به روی آنتن رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رویداد رسانهای «ایلام ایران» که در تداوم جریان رویداد ملی «ایرانِ جان، ایلامِ ایران» طراحی شده است؛ با هدف معرفی ظرفیتها، پیگیری مطالبات و نمایش چهره واقعی شهرستانهای استان، هر ماه به یکی از مناطق ایلام میپردازد.
در نخستین ویژهبرنامه؛ شهرستان دهلران بهعنوان «مرز اقتصاد و انرژی» محور اصلی روایت رسانهای قرار گرفت؛ جایی که آفتاب جنوب، نفت و گاز، کشاورزی و مردمان سختکوش، چهرهای پرتوان از ایلام را به نمایش گذاشته است.
در این برنامه، گزارشهایی میدانی از ظرفیتهای کشاورزی و مناطق گردشگری و گفتوگوهایی با مردم، نخبگان و مسئولان شهرستان درباره مسیر توسعه و دغدغههای محلی انجام گرفت.
ویژهبرنامه تلویزیونی «ایلام ایران – دهلران ایلام» بهصورت زنده از استودیوی صداوسیمای مرکز ایلام با حضور مردم شهرستان، گروههای هنری محلی و ... پخش شد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز ایلام در حاشیه اجرای این طرح گفت: «ایلام ایران» تلاش برای روایت زندگی و پیشرفت در شهرستانها، از زبان خود مردم است.
ناصر بهرام افزود: این حرکت، ادامه راه «ایرانِ جان، ایلامِ ایران» است؛ تا هر ماه یکی از شهرستانهای استان را در مرکز توجه رسانه قرار دهیم.
وی اضافه کرد: با توجه به استقبال مخاطبان از این برنامه، مرحله دوم طرح نیز با محوریت شهرستان چرداول اجرا خواهد شد.