همزمان با هفته نیروی انتظامی، دوره آموزشی طرح جامع آموزش تلفیقی انتظامی و محیط‌زیستی ویژه سربازان یگان حفاظت محیط‌زیست کشور، امروز در مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان کرج آغاز شد.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، این دوره با حضور ۵۳ نفر از سربازان یگان حفاظت محیط‌زیست از استان‌های مختلف کشور به مدت دو روز برگزار می شود.

محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان، هدف از برگزاری این دوره را ارتقای دانش انتظامی و محیط‌زیستی سربازان، افزایش هماهنگی میان واحدهای حفاظتی و تقویت توان عملیاتی نیروها در مأموریت‌های میدانی بیان کرد.

در مراسم افتتاحیه این دوره، سردار لقایی جانشین فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا و سردار رستگار فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست حضور داشتند.