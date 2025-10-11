پخش زنده
همزمان با هفته نیروی انتظامی، دوره آموزشی طرح جامع آموزش تلفیقی انتظامی و محیطزیستی ویژه سربازان یگان حفاظت محیطزیست کشور، امروز در مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان کرج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، این دوره با حضور ۵۳ نفر از سربازان یگان حفاظت محیطزیست از استانهای مختلف کشور به مدت دو روز برگزار می شود.
محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان، هدف از برگزاری این دوره را ارتقای دانش انتظامی و محیطزیستی سربازان، افزایش هماهنگی میان واحدهای حفاظتی و تقویت توان عملیاتی نیروها در مأموریتهای میدانی بیان کرد.
در مراسم افتتاحیه این دوره، سردار لقایی جانشین فرماندهی یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا و سردار رستگار فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست حضور داشتند.