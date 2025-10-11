به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این همایش پارسال در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر برگزار شده بود.

ایران یکی از ۲۵ عضو سمپوزیوم نیرو‌های دریایی کشور‌های ساحلی اقیانوس هند موسوم به آیونز است که هدفش مقابله با چالش‌های امنیتیِ غیر سنتیِ دریایی در منطقه و تقویت همکاری‌ها بوده.

آیونز از سال ۲۰۰۸ به ابتکار هندوستان تأسیس شد و ۹ عضو ناظر هم دارد.

نیروی دریایی ارتش ایران فعلا ریاست ۲ کارگروه «اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایایی طبیعی (HADR)» و «امنیت دریایی» را از میان ۳ کارگروه زیرمجموعه آیونز برعهده دارد.

هفته پیش بود که نوشهر میزبان نمایندگان نیروی دریایی ارتش ۱۱ کشور در نشست کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایایی طبیعی آیونز بود.

امیر دریادار بمانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره این نشست گفته بود نمایندگان کشور‌های خارجی ارزیابی مثبتی از کارگروه اقدامات بشردوستانه داشته‌اند. معاون هماهنگ کننده نداجا هم در این نشست بین‌المللی خواستار فعالیت آیونز با «برنامه علمی مشخص‌تر» شد.

امیر دریادار مقدم تأکید کرد که «آیونز باید با برنامه ریزی، تصمیم بگیرد در زمان فاجعه ناگزیر بعدی، پاسخ سریع، موثر و هماهنگ بدهد.»

او گفت: اهداف پیش بینی شده در آیونز تا حدودی برای ایران محقق شده و «همزمان که نظام سلطه در اقیانوس هند به دنبال تسلط بر کشور‌های ضعیف‌تر و ظلم به دیگر کشورهاست، جمهوری اسلامی پرچم اقدامات بشردوستانه را در دست گرفته است.»

کشور‌های عضو آیونز برگزاری رزمایش‌های مشترک را در برنامه دارند که ایران پارسال میزبان یکی از این رزمایش‌ها بود.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی گفته این دانشگاه با پذیرش دانشجو و اساتید برجسته تلاش کرده آیونز را برای رسیدن به اهدافش تقویت کند.

امیردریادار ابوطالب مطلبی گفت: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی دانشمندانی دارد که جزء ۲ درصد دانشمندان برتر دنیا هستند و در نشست کارگروه‌های زیرمجموعه آیونز شرکت می‌کنند.