به مناسبت هفته تربیت بدنی و روز ملی روستا، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی همراه با برگزاری بازیهای بومی محلی، در روستای چهرقان از توابع شهرستان کمیجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رویداد پیادهروی خانوادگی همراه با برگزاری بازیهای بومی محلی با هدف ترویج ورزش همگانی و معرفی دستاوردهای روستایی شهرستان، میزبان اقشار مختلف مردم بود.
راهبرد اصلی وزارت ورزش، توسعه ورزش عمومی است
محمد مرادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی، در حاشیه این مراسم بر اهمیت توسعه ورزش عمومی تأکید کرد و گفت : یکی از تکالیف اصلی وزارت ورزش و جوانان و به تبع اون ادارات کل ورزش و جوانان استانها توجه به موضوع توسعه ورزش عمومی در ورزش همگانی است و برگزاری رویدادهای این چنینی یکی از راهبردهای اصلی در راستای توسعه هر چه بیشتر ورزش است و خوشبختانه در روستاها هم استقبال خوبی از برگزاری این همایشها میشود. بخش جذاب این همایش، اجرای بازیهای بومی و سنتی بود.
قاسم رحمانی، مدرس رسمی فدراسیون ورزشهای روستایی و بازیهای بومی محلی استان مرکزی، در تشریح این بازیها گفت: «ما تعدادی از بازیهایی که جذاب هستند و بازیهای بومی و سنتی نیاکان ما هستند، امروز به عنوان یک برنامه خانوادگی تدارک دیدهایم؛ مثل: دوز فیزیکی، چوب کشی، هفت سنگ مهارتی، دوال پلان که زدن نشانهها با توپ و تو سنگ است، و طناب کشی.
وی در ادامه به ویژگی منحصربهفرد این بازیها اشاره کرد: «یکی از جذابیتهای بازیهای بوم محلی ما این است که رده سنی خاصی ندارد و برای همه ردههای سنی از شش تا هشتاد سال، هر کسی که حتی نتواند حرکت کند، بازیهایی داریم.»
نمایشگاه غرفهها فرصتی برای معرفی سوغات کمیجان در کنار برنامههای ورزشی، نمایشگاهی از محصولات و سوغات شهرستان کمیجان نیز برپا شد.
امید مددی، فرماندار شهرستان کمیجان، در خصوص برپایی این نمایشگاه گفت: شهرستان کمیجان از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردار است که ما وظیفه داریم این ظرفیتها را به مردم عزیزمان در استان شناسایی و معرفی نماییم. یکی از این موضوعها بحث تولید کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز زندگی و معیشت مردم میباشد؛ در شهرستان کمیجان این کالاها تولید میشود که در بحث سوغات کمیجان کالاهای متعددی را داریم.
فرماندار کمیجان در پایان افزود: چهارده غرفه عرضه محصولات در کنار این جشنواره برپا شده و هدف آن عرضه مستقیم کالا و سوغات شهرستان کمیجان به عزیزانی است که در این جشنواره شرکت مینمایند.