رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اجرای طرح کلان کاهش ضایعات و پسماند‌های کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا گل‌محمدی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی زنان روستایی و عشایری و روز جهانی غذا در محل سازمان تات گفت: فقط با کاهش ۱۰ درصد از ضایعات، میزان تولید محصولات کشاورزی کشور دست‌کم ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن افزایش می‌یابد و به ۱۴۵ میلیون تن افزایش می یابد.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در زمینه استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی افزود: در قالب طرح کلان کاهش ضایعات، طرحهای متعددی در سراسر کشور در حال اجراست که به عنوان نمونه در یکی از کارخانه‌های خوراک دام در آذربایجان غربی، با همکاری مؤسسه تحقیقات علوم دامی، روزانه ۱۵ تن خوراک دام از ضایعات تولید می‌شود که حدود ۶۰ درصد مواد اولیه آن از پسماندهای کشاورزی مانند باقی‌مانده آفتابگردان و نیشکر است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اجرای طرح کلان کاهش ضایعات و پسماندهای کشاورزی گفت: با اصلاح در عملکرد کمباین‌ها توانسته‌ایم حدود ۵ درصد از ریزش برداشت غلات را کاهش دهیم و همچنین طرح‌های جدیدی برای استفاده از ضایعات خرما و نیشکر در خوراک دام در دست اجرا است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری ایفا کند.

گل‌محمدی همچنین به موضوع الگوی کشت محصولات زراعی اشاره کرد و گفت: برای سال زراعی جاری، الگوی کشت برای چهارمین سال متوالی ابلاغ شده است و در مرحله نخست، این الگو با صرفه‌جویی ۵ میلیارد مترمکعب آب طراحی و به استان‌ها ابلاغ شد.

وی افزود: نسخه نخست الگوی محصولات دامی نیز برای سال آینده آماده می‌شود و در این مرحله الگوی کشت محصولات زراعی، باغبانی و گیاهان دارویی تدوین و ابلاغ شده و تا پایان مهر، طرح مربوط به گلخانه‌ها و زراعت چوب نیز اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره الزامات اجرایی الگوی کشت نیز گفت: اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری وزارت نیرو، کشور، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌هاست، زیرا بدون هماهنگی در حوزه تأمین آب، برق و منابع مالی، کشاورزان انگیزه کافی برای تغییر الگوی کشت نخواهند داشت.

گل محمدی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در میان کشاورزان افزود: فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها، دهیاران، زنان روستایی و ظرفیت‌های محلی باید جدی گرفته شود تا کشاورزان بدانند رعایت الگوی کشت، تضمین‌کننده امنیت غذایی فرزندان خودشان است.