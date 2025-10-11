معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از باغات پسته استان یزد: با وجود چالش‌های ناشی از ناترازی انرژی و قطعی برق چاه‌های کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۵۰ هزار تن پسته در کشور برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدمهدی برومندی در بازدید از باغات پسته استان یزد اظهار کرد: با وجود چالش‌های ناشی از ناترازی انرژی و قطعی برق چاه‌های کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۵۰ هزار تن پسته در کشور برداشت شود.

وی با بیان اینکه استان یزد دارای ۹۳ هزار هکتار باغات است، افزود: از این میزان، بیش از ۶۷ هزار هکتار به کشت پسته اختصاص دارد و شهرستان خاتم به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق تولید پسته ایران شناخته می‌شود.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رشد صادرات پسته گفت: سال گذشته درآمد ارزی حاصل از صادرات پسته کشور به ۹ میلیارد دلار رسید. هرچند تولید امسال کمتر از ۴۰۰ هزار تن برآورد می‌شود، اما رقم ۳۵۰ هزار تن نیز میزان مطلوبی است.

برومندی در ادامه از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای تجهیز چاه‌های کشاورزی به پنل‌های خورشیدی خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۱۵۰ حلقه چاه در استان یزد به این سیستم مجهز شده‌اند و این طرح به منظور مقابله با قطعی برق در حال گسترش است.

وی همچنین از حل مشکل صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: با پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی، این اتحادیه رضایت خود را از سلامت و کیفیت پسته ایرانی اعلام کرده است.

برومندی در پایان با قدردانی از حمایت‌های دولت و تلاش‌های استاندار یزد تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی و رفع دغدغه‌های کشاورزان اقدام خواهد کرد.