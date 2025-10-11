رویدادی نادر در جهان
خروج یک جنین پس از ۳۵ سال از بدن یک زن در مشهد
یک جنین پس از ۳۵ سال از بدن زن ۷۱ ساله در مشهد خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پزشکان بیمارستان شهید هاشمینژاد مشهد در یک عمل جراحی نادر و پیچیده موفق شدند، این جنین را که بیش از ۳۵ سال در بدن مادر ۷۱ ساله اهل یکی از روستاهای شهرستان بیرجند باقی مانده بود، با موفقیت خارج کنند.
دکتر وحید وحیدیان فزود: این بانوی بیرجندی که به دلیل درد شدید در ناحیه شکم و لگن به بیمارستان شهید هاشمینژاد مشهد مراجعه کرده بود، پس از انجام تصویربرداریهای پزشکی، با تشخیص وجود تودهای غیرعادی در رحم، به سرعت در فهرست جراحی اورژانسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در حین عمل مشخص شد که توده حجیم مشاهدهشده در رحم در واقع جنینی است که بیش از سه دهه پیش در جریان هشتمین بارداری بیمار در رحم وی باقی مانده بود.
جراح عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: این مادر در دوران بارداری آخر خود دوقلو باردار بوده اما بهدلیل نبود امکانات پزشکی در آن زمان، تنها یکی از نوزادان متولد شد و قل دوم در بدن مادر باقی مانده و این جنین در گذر زمان به حالتی توده مانند با وزن حدود ۸۰۰ گرم تبدیل شده بود که با تلاش تیم جراحی بیمارستان شهید هاشمینژاد در مدت ۹۰ دقیقه از بدن بیمار خارج شد.
دکتر وحیدیان با اشاره به وضعیت عمومی بیمار اظهار کرد: عمل جراحی با موفقیت کامل انجام شد و حال عمومی بیمار رضایتبخش است و این زن به زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد.
وی ادامه داد: بنا بر اعلام تیم درمان، جنین مومیاییشده با رضایت خانواده بیمار برای استفاده در آموزش تخصصی رشته پاتولوژی در اختیار بخش آموزشی قرار گرفت.
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این مورد از موارد بسیار نادر و خاص در پزشکی است و در سطح جهان نیز بهندرت گزارش شده است.
وحیدیان افزود: اگر در آن زمان امکانات و خدمات پزشکی امروز وجود داشت، چنین پدیدهای رخ نمیداد. این موضوع اهمیت ویژه غربالگری و مراقبتهای پیش از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان را نشان میدهد.