به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: این پویش با هدف آگاهی‌بخشی به کودکان دوره ابتدایی در خصوص بهداشت دهان و دندان از نوزدهم مهرماه آغاز شده است و تا بیست و چهارم مهر ادامه خواهد داشت.

محمد به نشان افزود: شعار پویش امسال دو تا دوتا رو یادتون نره یعنی هر کودک باید روزانه دو نوبت مسواک بزند و هر نوبت حداقل دو دقیقه به شستشوی دندان‌ها بپردازد.

او تأکید کرد: پویش ملی سلامت دهان و دندان شامل بیش از ۱۷۵ هزار کودک در استان و در دو نوبت در سال انجام می‌شود و سال گذشته بیش از ۵۶ درصد از جمعیت هدف در استان زیرپوشش این طرح قرار گرفتند و امسال تلاش می‌شود تا این درصد به ۱۰۰ درصد برسد.