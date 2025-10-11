در هشتمین هفته از «سینما افق»، چندین فیلم سینمایی در گونه‌های سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، از شبکه افق روی آنتن می‌رود.

فیلم تلویزیونی «روباه» به کارگردانی «بهروز افخمی»، شنبه ۱۹ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: یوهان مامور و جاسوس اسرائیل برای ترور یک دانشمند هسته‌ای به ایران می‌اید.

مامورین اطلاعات که از ورود او با خبر شده‌اند او را زیر نظر می‌گیرند.

جوانی به نام حمید که با موتور مسافرکشی می‌کند در دام او می‌افتد و او را به مکان‌هایی که نیاز دارد می‌رساند و نادانسته برای ترور تعلیم می‌بیند.

مامورین حمید را پیدا می‌کنند و او را آگاه می‌کنند و از وی می‌خواهند تا با آنها همکاری کند و ...

حمید گودرزی، آرش مجیدی، جلال فاطمی و مرجان شیرمحمدی در فیلم تلویزیونی «روباه» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «عقاب ها» به کارگردانی «ساموئل خاچیکیان»، یک شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در جنگ ایران و عراق یک هواپیمای ارتش ایران، پس از انجام مأموریتی در خاک عراق، مورد حمله عراقی‌ها قرار می‌گیرد و در کردستان عراق سقوط می‌کند ...

زنده یاد سعید راد، جمشید هاشم پور، زری برومند و رضا رویگری در فیلم سینمایی «عقاب ها» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «حادثه» به کارگردانی «منصور تهرانی»، دوشنبه ۲۱ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: همسر احمد ضیایی، دبیر تاریخ در تصادف با اتومبیل دو آمریکایی به نام‌های اردوارد و پل به شدت زخمی می‌شود.

قانون کاپیتولاسیون مانع از دستگیری و محاکمه آنها است.

احمد علیه دو آمریکایی شکایت می‌کند، اما به جایی نمی‌رسد در این میان همسرش فوت می‌کند.

احمد پس از فوت همسرش در کلاس درس بر ضد مصونیت سیاسی و اجتمایی آمریکایی‌ها سخن می‌گوید و با طرح نقشه‌ای، اردوارد را از پا درمی آورد، اما ...

اکبر زنجانپور، حسین عمرانی کاوه، صوری ظفر، محسن قبادی فرد، بهروز افراشته و زنده یاد نعمت اله گرجی در فیلم سینمایی «حادثه» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پرواز در شب» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی پور»، سه شنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: یک گردان نیرو‌های ایران در محاصره قرار می‌گیرد و ارتباط آن با قرارگاه مرکزی قطع می‌شود چهار نفر از رزمندگان گردان انتخاب می‌شوند تا برای درخواست کمک خود را به قرارگاه برسانند از آن میان سه تن کشته می‌شوند و یکی خود را به قرارگاه می‌رساند. فرمانده گردان نیز برای تهیه آب آشامیدنی سربازان زخمی، محاصره دشمن را می‌شکند، اما کشته می‌شود. قوای کمکی سر می‌رسد و ...

زنده یاد فرج‌الله سلحشور، علی یعقوب‌زاده، تاجبخش فنائیان، جعفر دهقان، مصطفی لاجوردی، کامران نوروز، اکبر نیکرو و سید جواد هاشمی در فیلم سینمایی «پرواز در شب» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مصلحت» به کارگردانی «حسین دارابی»، چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان این فیلم در سال‌های اول بعد از انقلاب و برگرفته از یک ماجرای واقعی است. مهدی پسر آیت‌الله مشکاتیان که یکی از مقامات بلندپایه‌ قوه‌ قضائیه است، مرتکب قتل می‌شود، اما از پذیرفتن آن سر باز می‌زند و اطرافیان پدرش به خاطر مصلحت انقلاب، سعی می‌کنند کسی دیگر را به جای او متهم جلوه دهند که ...

فرهاد قائمیان، وحید رهبانی، مهدی حسینی‌نیا، مجید نوروزی، امیر نوروزی و نازنین فراهانی در فیلم سینمایی «مصلحت» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «کیمیا» به کارگردانی «احمدرضا درویش»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیم خواهیم دید: در آغاز جنگ تحمیلی، همسر رضا باردار است و رضا او را به بیمارستان می‌رساند و خود به اسارت قوای دشمن در می‌آید. همسر رضا حین عمل جراحی می‌میرد و دکترش فرزند رضا را نجات می‌دهد. پس از گذشت نه سال، وقتی رضا از اسارت آزاد می‌شود در جستجوی تنها بازمانده‌ی خود، فرزندش است که ...

زنده یاد خسرو شکیبایی، زنده یاد بیتا فرهی، رضا کیانیان، نادر رجب پور، پریسا شاهنده، مهناز برزگر، محمودرضا ثانی، علی اکبرزادگان، سیدعباس موسوی، مهدی صباغ، رحمان مقدم و زهرا اویسی در فیلم سینمایی «کیمیا» بازی کرده‌اند.