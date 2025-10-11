به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مراسم افتتاحیه هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور با رژه ورزشکاران البرز همراه بود، تیم‌های حاضر استان به طور رسمی راهی و آماده حضور در این رقابت‌ها شدند.

در این مسابقات ۴۲۰ ورزشکار از استان البرز در دو بخش دختران و پسران در حدود ۲۸ رشته به رقابت با حریفان از سراسر کشور خواهند پرداخت.





المپیاد استعدادهای برتر در ۳۱ استان کشور طراحی و اجرا شده است و مرحله دختران از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه در سراسر کشور برگزار می‌شود و همچنین مرحله پسران نیز از ۲۷ مهر تا اوایل آبان‌ماه به مناسبت هفته تربیت‌بدنی پیگیری خواهد شد.