آغاز مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور
هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مراسم افتتاحیه هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با رژه ورزشکاران البرز همراه بود، تیمهای حاضر استان به طور رسمی راهی و آماده حضور در این رقابتها شدند.
در این مسابقات ۴۲۰ ورزشکار از استان البرز در دو بخش دختران و پسران در حدود ۲۸ رشته به رقابت با حریفان از سراسر کشور خواهند پرداخت.
المپیاد استعدادهای برتر در ۳۱ استان کشور طراحی و اجرا شده است و مرحله دختران از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه در سراسر کشور برگزار میشود و همچنین مرحله پسران نیز از ۲۷ مهر تا اوایل آبانماه به مناسبت هفته تربیتبدنی پیگیری خواهد شد.