پخش زنده
امروز: -
عضو هیأتمدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از تدوین یک برنامه جامع پنجساله برای توسعه زیرساختهای هوایی کشور خبر داد و اعلام کرد که این طرح در سه حوزه سرمایهگذاری، نگهداری و فنی متمرکز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی رستمی، اعلام کرد که تدوین برنامه پنجساله توسعه فرودگاههای کشور با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ایمنی پروازی آغاز شده است.
رستمی با تشریح ساختار این سند استراتژیک، عنوان کرد که برنامه توسعه آتی در سه محور اصلی و تفکیکشده طراحی میشود: پروژههای سرمایهگذاری و احداثی، طرحهای نگهداری و پروژههای فنی.
وی در خصوص فرآیند جمعآوری اطلاعات تأکید کرد که از تمامی مدیران کل فرودگاههای کشور خواسته شده است تا پروژههای اولویتدار و ضروری مناطق خود را حداکثر تا پایان مهربه مرکز ارسال کنند.
رستمی درپایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که پروژههای منتخب در قالب این برنامه پنجساله از سال ۱۴۰۵ آغاز و تا سال ۱۴۰۹ تکمیل شوند.