پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعلام کرد؛ همایش روز جهانی زنان روستایی و عشایر با هدف معرفی توانمندیهای بانوان روستایی و عشایر و کمک به افزایش تولیدات روستایی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گل محمدی امروز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی زنان روستایی و عشایری و روز جهانی غذا برگزار شد، با اشاره به نقش مهم زنان در توسعه پایدار کشاورزی و امنیت غذایی تصریح کرد:در همایش روز جهانی زنان روستایی و عشایری که ۲۲ مهرماه برگزار میشود، علاوه بر قدردانی از تلاشها و دستاوردهای زنان روستایی و عشایری، توانمندیهای آنان در حوزه امنیت غذایی شناسایی و معرفی خواهد شد تا سیاستگذاران و برنامهریزان کشور با ظرفیتها و چالشهای این قشر آشنا شوند و برای رفع موانع موجود برنامهریزی مؤثرتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد از نیروی کار بخش کشاورزی در کشور را زنان تشکیل میدهند و در سطح جهانی نیز حدود ۵۰ درصد نیروی فعال در تولید غذا زنان هستند از این رو شعار امسال روز جهانی زنان روستایی و عشایری، "زنان روستایی و عشایری، پیشگامان تکمیل زنجیرههای کسبوکار" انتخاب شده است.
گلمحمدی با اشاره به شعار روز جهانی غذا، "دست در دست برای غذای بهتر، آینده بهتر" گفت: غذای بهتر یعنی دسترسی، فراهمی و سلامت غذا با حفظ منابع پایه و محیطزیست که زنان روستایی و عشایری در تحقق آن نقش کلیدی دارند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری طرح "زنان نوآور روستای بهرهور" در یک سال اخیر، اظهار داشت: این طرح با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش کسبوکارهای خرد زنان روستایی و عشایری و با هدف توانمندسازی زنان، افزایش تولید، تنوعبخشی به محصولات و ایجاد ارزش افزوده در تولیدات کشاورزی و صنایع روستایی اجرا شده است.
گل محمدی دستاوردهای این طرح را چشمگیر توصیف کرد و گفت: در قالب این طرح ۱۶ کارگاه تولیدی در استانهای مختلف کشور از جمله آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، کرمان، گلستان و هرمزگان ایجاد شده است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه تحولات اجتماعی و اقتصادی در روستاها بهویژه از طریق ارتقای نگرش و مهارت زنان روستایی، نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی دارد، اظهار داشت: با توجه به این نکات این طرح با برنامهریزی دقیق و با هدف تجمیع عوامل اثرگذار در زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره اجرا میشود.
گل محمدی مخاطبان این طرح را زنان تولیدکننده روستایی و عشایری، تشکلهای اقتصادی زنان و دختران تحصیلکرده روستایی خواند و افزود: این طرح در چهار فاز متوالی شامل مکانیابی و شناسایی گروههای هدف، آموزش و آمادهسازی، توسعه مشاغل و کسبوکار، و توسعه بازار و برندسازی در حال اجرا است.
گل محمدی با بیان این که از ۱۰ میلیون زن روستایی حدود ۶ میلیون نفر در بخش کشاورزی فعالیت میکنند، گفت: ۷۰ درصد فعالیت دامپروری و ۴۰ درصد فعالیت در حوزه تولید محصولات زراعی و باغی را زنان روستایی انجام میدهند.